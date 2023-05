Bayern kasutas Dortmundi viigi ära

Pärast väravateta avapoolaega avas Bayern 69. minutil lõpuks skoorimise, kui Serge Gnabry väravani jõudis. Kümme minutit hiljem kahekordistas Kingsley Coman Bayerni edu. Mõlemale väravale andis söödu Joshua Kimmich ning Bayern võttis koduväljakul 2:0 võiduga olulised kolm punkti.

Pühapäevase mängupäeva teises mängus oli võidukas Wolfsburg, kes sai kodus 3:0 Mainzist jagu.

Reedel ei suutnud liigatabeli tipus olnud Dortmundi Borussia enamat 1:1 viigist Bochumi vastu ning pühapäeval hooaja 18. võidu pälvinud Müncheni Bayern asus taas Saksamaa kõrgliigat juhtima.

Bayern on 30 mänguvooruga kogunud 62 punkti, Dortmund on neist punkti kaugusel. Kolmandal kohal on hooajatabelis Berliini Union, kes on 30 mängust saanud 56 punkti, sama palju punkte on neljandal kohal asetseval Freiburgil. Euroopa liiga kohta hoiab RB Leipzig 54 punktiga, Leverkuseni Bayer on 48 punktiga kuuendal kohal. Väljalangemistsoonis on Bochum 28 punktiga, Schalke 27 punktiga ning Berliini Hertha 22 punktiga.

Saksamaa kõrgliigas mängitakse 34 vooru.