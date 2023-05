Suri olümpiavõitja Ralph Boston

Boston sündis 1939. aastal Mississippis ning võitis 1960. aasta juunis Ameerika ülikoolide (NCAA) tiitli kaugushüppes. Sama aasta augustis sai Boston tulemuseks kirja 8.21 meetrit, millega ületas Jesse Owensi 25 aastat püsinud maailmarekordi. Ühtlasi oli see esimene kord ajaloos, kui keegi üle 8,2 meetri hüpanud oli.

Kõigest kolm nädalat hiljem läks Boston Rooma olümpiamängudele, kus püstitas olümpiarekordi (8.12) ning pälvis kuldmedali. 1964. aasta olümpiamängudel Tokyos pälvis Boston hõbeda, 1968. aastal Mexico City's pronksi.

Boston parandas kaugushüppe maailmarekordit kuus korda ning jõudis 1965. aastal tulemuseni 8.35. Samal aastal hakkas ta treenima koos enda noore rivaali Bob Beamoniga, kes oli saanud võistluskeelu, kuna keeldus võistlemast BYU ülikooli sportlastega. Beamon oli kuulnud Bostonit kõnelemas, kui Beamon veel keskkoolis käis ning pidas olümpiavõitjat suureks inspiratsiooniks.

Beamon ja Boston võistlesid koos 1968. aasta olümpiamängudel, kus Beamoni esimesed kaks katset läksid üle joone. Boston juhendas teda hoovõttu kolme sammu võrra pikendama, misjärel püstitas Beamon kolmandal katsel uue maailmarekordi tulemusega 8.90. Pärast pooletunnist pausi, et uus mõõtmisvahend leida, oli just Boston esimene, kes Beamonile tema tulemuse edastas.

Pärast enda kolmandat olümpiamedalit otsustas Boston tippvõistlustelt taanduda ja töötas Tennessee ülikoolis vähemusküsimuste koordinaatori ning abidekaanina. Boston valiti 1974. aastal USA kergejõustiku kuulsuste halli, 11 aastat hiljem pääses ta ka USA olümpia kuulsuste halli.

Bostonile avaldas pühapäeval austust ka legendaarne Carl Lewis, kes kirjutas sotsiaalmeedias, et pidas Bostonit iidoliks ning kutsus noori hüppajaid Ralph Bostoni nime meeles pidama.

Our sport has lost a legend with the passing of Ralph Boston.



The greatest long jumper of his time, Boston broke the world record six times and was a member of the inaugural National Track & Field Hall of Fame. His legacy and contributions will live on for generations to come. pic.twitter.com/un8xdC4kBS