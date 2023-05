Panthers lülitas rekordilise Bruinsi konkurentsist, Kraken ka edasi

Bruins kogus põhihooajal 65 võiduga 135 punkti, püstitades sellega pea pool sajandit püsinud põhihooaja punktirekordi. Bostoni meeskonna jaoks lõppes aga ajalooline hooaeg juba play-off'i esimeses ringis, kui pidid seitsmemänguliseks kujunenud avaseerias Florida Panthersi neli-kolm paremust tunnistama.

Öösel vastu esmaspäeva toimunud otsustavas seitsmendas kohtumises asus Panthers mängu 13. minutil juhtima ning pikendasid eduseisu teise kolmandiku avaminutitel. Bruins jõudis teise kolmandiku kaheksandal minutil enda esimese väravani ja läksid otsustava kolmandiku viiendal minutil mängu 3:2 juhtima.

Bruins hoidis eduseisust kinni, kuid idakonverentsis kaheksandaks tulnud Panthers päästis enda hooaja minut enne kohtumise lõppu, kui Brandon Montour mängu viigistas. Lisaperiood kestis kaheksa minutit ja 35 sekundit, kui Carter Verhaeghe Florida meeskonna jaoks võiduväravani jõudis.

Panthersi kapten Matthew Tkachuk ütles pärast mängu, et meeskond oli minuti kaugusel suurest kurbusest. "See ei ole veel kohale jõudnud. See talent, mis Bostonis on, on uskumatu. Et me suutsime seda teha pärast seda, mis nad see hooaeg korda saatsid... Et me üldse suutsime neile play-off'is ära teha, on pöörane," ütles Tkachuk.

Panthers kohtub Stanley karikasarja teises ringis Toronto Maple Leafsiga, kes sai avaseerias Tampa Bay Lightningust neli-kaks jagu.

Öösel vastu esmaspäeva pälvis edasipääsu teise ringi ka 2021. aastal loodud Seattle Kraken, kelle jaoks oli seeriavõit klubi lühikese ajaloo esimene.

Seattle'i klubi jõudis otsustavas seitsmendas kohtumises esimese väravani teise kolmandiku neljandal minutil ning pikendasid eduseisu neli minutit hiljem. Valitsev meister Avalanche jõudis esimese väravani pool minutit enne teise kolmandiku lõppu ning viskasid litri vastase võrku otsustava kolmandiku kolmandal minutil, kuid Kraken vaidlustas edukalt viigivärava. Kohtumises enam väravalisa ei sündinud ja Seattle lülitas valitseva meistri konkurentsist.

Kraken kohtub Stanley karikasarja teises ringis läänekonverentsis põhihooaja neljandana lõpetanud Dallas Starsiga, kes alistas enda avaseerias Minnesota Wildi neli-kaks.

Stanley karikasari jätkub öösel vastu teisipäeva, kui New Jersey Devils ja New York Rangers selgitavad seitsmenda kohtumisega viimase avaseeriatest edasipääseja.