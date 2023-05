Kristin Tattari võiduseeria sai Jonesboros lõpu

Tattar edestab DGPT profituuri liigatabelis teist kohta jagavaid Catrina Allenit ja Holyn Handley't enam kui 100 punktiga. Eestlanna on sel hooajal seitsmest turniirist võitnud neli, kuid tema kolmest võidust koosnev seeria sai Jonesboros kuuenda kohaga lõpu.

Tattar kaotas pühapäeval lõppenud võistluse seitsme viskega, esikohale tuli Kat Mertsch (176). Teiseks jäi Hailey King (176), kolmandaks Aria Castruita (179; +3), neljandaks Holyn Handley (181; +5) ning viiendaks jäi soomlanna Eveliina Salonen (182; +6).

Keiti Tätte jäi Jonesboro turniiril 36. kohta jagama (209; +23) ning on hooajatabelis 155 punktiga 13. kohal.

Valitsev maailmameister kirjutas pärast võistlust sotsiaalmeedias, et tavapärasest halvem tulemus on tingitud mitmest erinevast faktorist. "Võistlusel juhtus mitu veidrat asja, mille pean järgmisteks turniirideks ära puhastama. Positiivsemal poolel ei andnud ma kordagi alla, tõesti proovisin pead ülal hoida kuni viimase rajani," kirjutas eestlanna, lisades, et võtab enne järgmist võistlust mõneks ajaks aja maha.