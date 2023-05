Baskonia teenis koduväljakul võidulisa

Pärast tasavägist esimest veerandaega asus Baskonia teisel veerandil mängutempot dikteerima, saavutades kümnepunktilise edu. Poolajapausile läks koduväljakul mänginud Baskonia 45:37 eduseisul.

Eestlaste koduklubi võttis pärast pausi uuesti hoo üles ning nende eduseis paisus kolmanda veerandaja lõpuks 17-punktiliseks. Otsustava veerandaja alguses tabasid nad kaugviske ning juhtisid veerandaja vältel kahel korral 23 punktiga. Baskonia võitis koduväljakul 97:76.

Kotsar mängis ligi 18 minutit, mille jooksul skooris seitse punkti, haaras viis lauapalli ja jagas kolm resultatiivset söötu. Raieste mäng möödus tagasihoidlikumalt: ääremängija veetis väljakul ligi kuus minutit ja sai kirja ühe lauapalli.

Võitjate eest tabas Markus Howard kaheksa kaugviset ning panustas võidumängus 30 punktiga. Leedulane Rokas Giedraitis lõpetas mängu 16 punkti ja kuue lauapalliga. Breogani eest oli resultatiivseim Ethan Happ 14 punkti ja 12 lauapalliga.

Pärast 30 mänguvooru on Hispaania kõrgliigas nii Baskonia kui Barcelona kogunud 50 punkti. Sel hooajal on klubid kahel korral kohtunud, mõlemal korral on Barcelon võidukas olnud. Hooaja lõpuni on mõlemal meeskonnal neli mängu, omavahel mängivad veel 14. mail.