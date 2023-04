Bagnaia võitis MotoGP neljanda etapi ja kerkis üldliidriks

Viiendalt kohalt alustanud Bagnaia edestas finišis Brad Binderit (KTM) kõigest 0,221 sekundiga. Kolmanda koha saavutas Binderi tiimikaaslane Jack Miller (+1,119).

Esimese kuue hulka sõitsid end veel hispaanlased Jorge Martin (Ducati; +1,942) ja Aleix Espargaro (Aprilia; +4,760) ning itaallane Luca Marini (Ducati; +6,329). Vanameister Dani Pedrosa (KTM) lõpetas kodupubliku ees seitsmendana (+6,371). Senine sarja üldliider Marco Bezzecchi (Ducati) tulemust kirja ei saanud, kuna sõitis kaheksa ringi enne lõppu rajalt välja ning oli sunnitud katkestama.

Võidu noppinud Bagnaia kerkis 87 punktiga MM-sarja uueks liidriks. Itaallasele järgnevad Bezzecchi (65 p), Binder (62 p) ja Miller (49 p).

