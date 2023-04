Evely Kaasiku saavutas MK-etapil 13. koha

Kaksikvõit läks Rootsi, kui omavahel vahetasid kohad kahe päeva eest tavarajal kaks parimat olnut – seekord edestas Sara Hagström tänu väga tugevale lõpule 10 sekundiga Tove Alexanderssoni. Võitja ajaks oli 34.58. Kolmandaks jäeti Šveitsi esindav Natalia Gemperle (+0.51). Evely Kaasiku kaotus võitjale oli 2.57.

"Täna oli peamine eesmärk algusest lõpuni keskendunud ja vigadeta jooks teha," sõnas Kaasiku. "Raja pikimal etapil olin raske tõusu otsas ebakindel enda asukohas ja tundsin, et on suur oht veale minna. Aeglustasin tempot ja jooksin mitteoptimaalset trajektoori enda asukoha kinnitamiseks."

"Õnneks suutsin viga vältida, kuid kaotasin sellega palju aega ja ilusa top10 koha. Eks see jääb ikka natuke sees närima, kuid tegelikult 13. koht on loomulikult super, see on väga hea tagasiside teel MM-ile. Ja uhke on olla esimene ristita lipuga riigi esindaja lõpuprotokollis, eespool on ainult Põhjamaade ja Šveitsi ehk orienteerumise suurriikide võistlejad."

Teiste eestlannade kohad: 46. Annika Rihma (+7.10), 88. Margret Zimmermann (+16.25) ja 89. Sigrid Ruul (+16.27).

Mehi startis 5,8 km pikkusele rajale 127 ja tavaraja esikohta suutis koduseinte toel kaitsta norralane Kasper Harlem Fosser ajaga 33.55. Teiseks tuli šveitslane Matthias Kyburz (+0.16) ja kolmandaks rootslane Gustav Bergman (+0.30).

Esikolmiku järel oli protokoll väga tihe. Väga hea sooritusega tuli Lauri Sild parima Eesti mehena 20. kohale, kaotust võitjale kogunes 2.59. 30. oli Timo Sild (+4.00), 51. Kenny Kivikas (+6.14) ja 84. Kristo Heinmann (+9.35).

Pühapäeval võisteldakse teatejooksudes.