Tavapartiid uut male maailmameistrit ei selgitanud

Nii venelane Jan Nepomnjaštši kui ka hiinlane Ding Liren teenisid 14 partii jooksul kolm võitu, seejuures Nepomnjaštši korra ka mustade malenditega. Ülejäänud partiid lõppesid viigiga.

See tähendas, et seis viimase tavapartii järel on 7:7 ja maailmameistri peavad selgitama lühema mõtteajaga distsipliinid.

Laupäeval toimunud 14. partiis olid valged malendid Dingil, aga 90. käigu järel lepiti viiki. Käikude arvult oli tegemist tiitlimatši kõige pikema partiiga.

Nepomnjaštši ja Ding olid kandidaatide turniiri kaks paremat maletajat. 2013. aastast maailmameistritiitlit kandnud Magnus Carlsen keeldus motivatsioonipuudusele viidates tänavu tiitlit kaitsmast.