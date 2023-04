Kiik: ma arvan, et kõik jätsid kõik väljakule

Kiirelt kaotusseisu jäänud Eesti koondise mängija Rasmus Kiik tunnistas, et oli kohtumise järel täiesti tühi. "Poisid andsid kõik. Me andsime kõik mängu," lausus ta.

"Kolmas periood saime jälle kaks kiiret väravat, mis viis motivatsiooni natuke alla, aga me võitlesime lõpuni. Ma arvan, et kõik jätsid kõik väljakule. See oli täna meie parim."

Eesti sai turniiri jooksul kaks võitu ja kolm kaotust ning lõpetas kuue meeskonna konkurentsis neljandana. "Väga tore alati Eestit esindada. Mul on au panna Eesti koondise särk selga," ütles Kiik. "Olen selle üle väga uhke. Loodan, et publik jäi esitusega rahule."