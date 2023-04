Rooba: pidime oma värava jaoks palju rohkem tööd tegema kui vastane

"Ootasime endalt turniiri parimat mängu, aga selleks ei olnud me suutelised. Värava hind meie väravasse oli liiga odav," lausus Rooba ERR-ile. "Meie pidime oma värava jaoks palju rohkem tööd tegema kui vastane. Sellisel juhul on väga raske mängu võita. Andsime lahingu, aga viis endale on palju."

Esimene värav visati Eestile 73. sekundil ja avakolmandik kaotati 0:3. "Ei teagi, kas mõtlesime üle või viisakalt öeldes - lasime püksi! Kaks võimalust. Esimene kolmandik oli meil just oma tsoonis halb esitus," ütles Rooba.

"Enne mängu proovisime riietusruumis sellist sõnumit edastada, et meil on täna ainult võita, lähme nautima, vaba, hea ja mõnusa fiilinguga mängima. Ei ole mõtet üle mõelda. Aga ikkagi tegime vastupidist. Mõtlesime üle ja olime krampis. Kui sellise meeskonna vastu annad kolm ette, siis võid ainult unistada järgi tulemisest. Vastas oli väga kõrge kvaliteet ja seda ka täna nägime."

Turniiri kokku võttes nägi Rooba ka plusse. Näiteks tõusid esile mitmed noored mängijad, teiste seas 22-aastane Rasmus Kiik ja vaid 18-aastane Erik Potšinok. "Tuleb aru anda, kui vanad nad on ja kui kõrgesse vette visati ja kuidas välja ujusid. Ma tean, et nende meeste näol on meie hoki tulevik. On veel üksikuid, keda võiks hakata ette lugema," lausus kapten.

"Ei saa unustada ka mõnede vanade olijate tugevat panust. Kevin Parras mängis väga vägeva MM-i oli tänagi üks meie kandvaid mängijaid. Meie suurim areng peaks tulema kvaliteedis ja teine asi on taktikaline pool. Ma isiklikult arvan, et mingites asjades läksime alt. Kas siis ei suutnud taktikalist asja ellu viia või siis lihtsalt ei lähenenud asjale õigesti."

"Kahes-kolmes mängus mängiti meid natuke üle," vaatas Rooba peeglisse. "Ma arvan, et see on koht, kus peaksime tegema järgmise sammu, kui tahame suurematele kandadele astuda. Ma ei jaks iga kord seda sama ooperit rääkida, et meil on amatöörmängijad ja vastaseks profid. Midagi pole teha, peame kuskilt mujalt edu leidma ja kuidas suurematele järele saada."