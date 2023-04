U-17 neidude peatreener: tahaks ka tugevatele lahingu anda

11.-22. juulil Serbias ja Ungaris toimuval U-17 EM-iks loositi reedel kaks alagruppi, mõlemas kaheksa koondist ja kõik mängivad omavahel korra läbi. Alagruppide kaks esimest pääsevad poolfinaalidesse.

Eesti koondis loositi esimesse alagruppi, kus lisaks mängivad Serbia, Itaalia, Horvaatia, Bulgaaria, Holland, Poola ja Gruusia. Teise alagruppi kuuluvad Ungari, Türgi, Belgia, Rumeenia, Sloveenia, Saksamaa, Prantsusmaa ja Kreeka.

Koondise peatreener Raigo Tatrik ütles, et kuigi vastased on tugevad, minnakse igale mängule võitlema. "Süsteemi osas, siis eks me natuke katsejänesed oleme, kui alagrupis seitse mängu on. Aga ma usun, et noortele on see kasulik, et saavad pikalt suurturniiri möllu sees olla ja ülitugevaid mänge. Samas mängitakse ka Eestis noorteklassides väga tiheda graafikuga ja midagi erakordset see olla ei tohiks. Loodan kõik paremad tüdrukud kokku saada ja tahaks ka tugevatele lahingu anda. Tahan öelda, et võiduta me seal ei jää," sõnas Tatrik.

"Ettevalmistuse osas oleme juba plaane teinud ja kaks laagrit on planeeritud. Lisaks peame veel leidma võimalusi, kuidas lühemaks perioodiks kokku saada ja valmistuda. Kahtlemata on EM-ile jõudmine suur saavutus ja kõigile boonus, et saame sel tasemel end proovile panna," lisas juhendaja.

Eesti neidude koondis tagas koha finaalturniiril eelmisel nädalavahetusel Kosovos toimunud teise ringi valikturniiril, kus alistati otsustavas kohtumises 3:2 Ukraina ja saadi alagrupis Belgia järel teine koht.