Ukraina tõstjad võivad kolmanda dopingurikkumise tõttu OM-ilt välja jääda

Maruštšaki märtsis antud testist tuvastati hüdroklorotiasiidi, mistõttu määras rahvusvaheline testimisagentuur ITA 2021. aastal nii MM-il kui ka EM-il kulla võitnud tõstjale ajutise võistluskeelu, vahendab portaal insidethegames.biz.

Maruštšak on kolmas Ukraina tõstja poole aasta jooksul, kellele on dopingu kasutamise eest määratud võistluskeeld. Ruslan Kožakinile ning Bohdan Taranenkole määrati eelmise aasta lõpus keeld trimetasidiini kasutamise eest. Kõik kolm juhtumit on uurimisel ning sportlased võivad enda süütust tõestada.

2024. aasta Pariisi olümpiamängude kvalifikatsioonireeglistikus on märgitud, et kui ühe rahvusliku alaliidu all võistlevatest sportlastest kolm või enam saavad dopingukeelu enne OM-i, võidakse sellelt alaliidult kuus olümpiapääset ära võtta. Kui aga need kolm keeldu on vähemalt nelja aasta pikkused, võetakse alaliidult ära kõik olümpiakohad.

Ukraina pidi 2021. aastal toimunud Tokyo olümpiamängude tõstmisvõistlustele minema vähendatud koosseisuga, sest kolm medalisti 2008. ja 2012. olümpiamängudelt diskvalifitseeriti samuti dopingurikkumiste tõttu. Samuti sai eluaegse keelu üks koondise treeneritest.