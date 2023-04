Liivak ja Poom andsid väravasöödu, kuid peale jäi Poomi koduklubi

Poom andis 19. minutil pika söödu, mille realiseeris väravaks Johnny Kenny. See jäi kohtumise avapoolaja ainsaks tabamuseks, vahendab soccernet.ee.

Põhikoosseisu kuulunud Poom vahetati välja 57. minutil. Seejärel läks Shamrock 2:0 juhtima, aga Liivaku söödust vähendas Greg Bolger vahe minimaalseks. Liivak tegi kaasa kõik 90 minutit, tema tiimikaaslane Bogdan Vaštšuk viibib vigastuspausil.

Vaata Poomi väravasöötu siit:

A tidy finish from Johnny Kenny to open the scoring against his former club! #LOI | #SHASLI pic.twitter.com/GkZm7eShcV