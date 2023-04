TÄNA OTSE | Jäähokikoondis mängib Hiinaga pronksmedali nimel

Eesti jäähokikoondis kohtub laupäeval koduse esimese divisjoni B-grupi MM-turniiri viimases kohtumises Hiinaga, et selgitada välja grupi pronksmedali võitja. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 16.00, kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Argo Kungla, stuudiojuht on Anu Säärits ning reporter on Ragnar Kaasik.

Eesti jäähokikoondis alustas kodust MM-turniiri kahe võiduga: turniiri avapäeval alistati Serbia karistusvisetel ning teisel mängupäeval saadi jagu Hollandist. Järgmises kohtumises viskas Eesti küll neli väravat, aga jäi siiski Ukrainale alla ning neljapäeval pidi Eesti tunnistama Jaapani paremust.

Eesti jäähokikoondise peatreeneri Jussi Tupamäki ütles reede õhtul ERR-ile, et koondisel on laupäevase mänguga võimalik näidata suurt arenguhüpet. "Kui vaatame ajalugu, siis eriti palju medaleid käes ei ole. See on meie jaoks suur mäng ja meil on võimalik näidata suurt sammu, mida oleme Eesti koondise ja jäähokiliiduga teinud," rääkis Tupamäki ETV spordiuudiste stuudios.

Eesti ja Hiina koondised on nelja kohtumisega kogunud alagrupist viis punkti ja laupäevane kohtumine selgitab välja grupi pronksmedalisti.

Laupäevase mängupäeva esimeses kohtumises astuvad jääle Serbia (üks punkt) ja Holland (kolm punkti), turniiri viimases mängus selgitavad võitja Jaapan (12 punkti) ning Ukraina (10 punkti).

Eesti koondise koosseis MM-turniiriks:

Väravavahid

1 - Villem-Henrik Koitmaa (03.10.1990) - Tallinna HC Panter

29 - Sergei Andrejev (04.04.2001) - Kohtla-Järve SK Viru Sputnik

30 - Conrad Mölder (06.10.1999) - klubita

Kaitsjad

5 - Eduard Slessarevski (16.03.1999) - Porvoo Hunters (FIN)

6 - Silver Kerna (13.08.1994) - Tallinna HC Panter

7 - Saveli Novikov (22.05.1999) - Tallinna HC Panter

14 - Daniil Kulintsev (21.07.2002) - Jyväskylä JYP U20 (FIN)

26 - Patrick Kookmaa (27.11.2003) - Tallinna HC Panter

27 - Aleksandr Ossipov (07.08.1987) - Grästorps IK (SWE) "A"

28 - Lauri Lahesalu (29.03.1979) - klubita "A"

Ründajad

8 - Robert Rooba (02.09.1993) - Jyväskylä JYP (FIN) "C"

10 - Rasmus Kiik (18.11.2000) - Turu TUTO Hockey (FIN)

11 - Kristjan Kombe (28.03.2000) - Joensuu Kiekko-Pojat (FIN)

12 - Erik Embrich (23.02.1997) - Dunaújvárosi Acélbikák (HUN)

13 - Nikita Puzakov (14.03.2001) - Järvenpää Haukat (FIN)

15 - Robert Arrak (01.04.1999) - MKS Comarch Cracovia Kraków (POL)

16 - Andre Linde (26.01.1999) - Porvoo Hunters (FIN)

17 - Erik Potšinok (09.09.2004) - Vaasa Sport U20 (FIN)

18 - Kevin Parras (04.10.1994) - Tallinna HC Panter "A"

19 - Artemi Aleskandrov (28.08.2000) - Boro Vetlanda HC (SWE)

20 - Marek Potšinok (09.09.2004) - Vaasa Sport U20 (FIN)

22 - Klaus Kaspar Jõgi (18.05.2003) - Philadelphia Rebels (USA)

23 - Mark Viitanen (04.04.1998) - KH Energa Torun (POL)

Peatreener: Jussi Tupamäki (FIN)

Abitreener: Kaupo Kaljuste

Abitreener: Mikko Mäenpää (FIN)

Väravavahtide treener: Jarkko Hyytiä (FIN)

Peamänedžer: Jüri Rooba

Tehnik: Toomas Rebane

Füsioterapeut: Liisbet Tippi

Füsioterapeut: Siret Kalbus