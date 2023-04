TÄNA OTSE | Premium liigas kohtuvad JK Tallinna Kalev ja FC Kuressaare

Kaheksa mänguga on JK Tallinna Kalev sel hooajal kogunud 13 punkti ja on liigatabelis neljandal kohal. Kuressaare klubi on pidanud seitse kohtumist, millest on välja tulnud kümne punktiga ning liigatabeli kuuenda kohaga.

Liigatabelis on Levadia 20 punktiga liider, teine on Tallinna FC Flora 17 punktiga ja kolmas Pärnu JK Vaprus 15 punktiga.

Eelmisel aastal kohtusid Kalev ja Kuressaare neljal korral: Kuressaare võitis kolm järjestikust mängu, nende viimane kohtumine eelmise aasta oktoobris lõppes 1:1 viigiga. Kalev sai viimati Kuressaarest jagu 2020. aasta oktoobris.

Mängueelsed kommentaarid:

Kuressaare treener Jan Važinski: "Laupäevane vastane on enesekindel võistkond, kes näitas suurepärast tulemust esimeses ringis. Meie kõik mängud Kalevi vastu on pingelised ja kindlasti võib jälle oodata kompromissitut kohtumist. Tuleval mängul on otsustavaks väikesed nüansid ja võistkonna distsiplineeritud koostöö millele me alati lisame juurde viikingite vaimu."

Kuressaare mängija Oliver Rass: "Järjekordne mäng on tulemas. Seekord on vastaseks Tallinna Kalev nende koduväljakul. Vastased on näidanud head mängu ning on oodata väga kõva lahingut. Me lähme endast kõike andma ühise meeskonnana ning vastaseid ei alahinda."

Tallinna Kalevi treener Daniel Meijel: "Teame vastase stiili. Tuleb valmis olla võitluseks Jalgpalli tänaval ja olla konkreetselt mehed."