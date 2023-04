Temposõit tõstis Taaramäe Šveitsis mägise etapi eel 20 parema sekka

Temposõidu võitis ajaga 25.15 hispaanlane Juan Ayuso (UAE Team Emirates), kes edestas viie sekundiga ameeriklast Matteo Jorgensoni (Movistar) ning 17 sekundiga oma tiimikaaslast Adam Yatesi.

Taaramäe kaotas oma meeskonna parimana 20-aastasele Ayusole 34 sekundit ja oli temposõidu kokkuvõttes 15.

Velotuuri üldarvestuses kerkis Taaramäe 31 kohta ja asub nüüd 19. positsioonil, kaotust ka üldliidriks kerkinud hispaanlasele on 1.03. Ayusole järgnevad Jorgenson (+0.18) ja Jumbo-Visma norralasest rattur Tobias Foss (+0.19).

Laupäeval on Romandia velotuuril eelviimase etapina kavas raske 161-kilomeetrine sõit, mis viib ratturid Sionist enam kui kahe kilomeetri kõrgusele Thyoni mäe tippu. Proloogi järel mõtles Taaramäe lootusrikkalt just laupäevasele etapile.

"Sekundid on küll olulised, kui tahaks üldarvestuse peale sõita, mida ma võib-olla tahaks siin teha, sest siin tõenäoliselt jooksikutele väga võimalust ei jää. Ise vaatan eelviimase etapi poole, mis lõpeb üle 2000 meetri merepinnast. Usun, et mul on päris hea ronimisvorm," avaldas eestlane velotuuri alguses.