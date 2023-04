Saksamaa aegade edukaim kahevõistleja alustas treeneritööd

34-aastane Frenzel võitis enda esimese olümpiamedali 2010. aastal Vancouveris, kui kuulus pronksi teeninud Saksamaa võistkonda. Neli aastat hiljem tuli ta normaalmäel olümpiavõitjaks ja võitis Saksamaa ridades meeskondliku hõbeda. Kõige edukamaks olümpiaks kujunesid tema jaoks 2018. aasta mängud PyeongChangis, kus ta kaitses normaalmäel võitu ning tuli olümpiavõitjaks ka Saksamaa meeskonnaga, lisaks võitis ta suurel mäel pronksi. Mullusel olümpial Pekingis võitis ta Saksamaa ridades meeskondliku hõbeda.

Maailmameistrivõistlustelt on Frenzelil seitse kulda, neist kolm individuaalset. Lisaks on tal kaheksa MM-hõbedat ja kolm MM-pronksi. Planicas võitis Saksamaa meeskondliku hõbeda. MK-sarjas võttis Frenzel viiel hooajal järjest üldvõidu aastatel 2012-2017, eelmisel kuul pani ta ühes hooaja lõpuga punkti ka oma sportlaskarjäärile.

Reedel teatas Saksamaa suusaliit, et pärast 27 aastat kahevõistluse koondise peatreeneriks olnud Hermann Weinbuchi tagasiastumist saab Frenzelist Kai Brachti ja Heinz Kuttini kõrval kolmas koondise treener. 63-aastane Weinbuch keskendub edaspidi Saksamaa järelkasvu treenimisele.

"Kahevõistlus oli kogu mu elu, see andis mulle nii palju ja pole mõtet mainidagi, et jään sellele alale ka edaspidi truuks," vahendab alaliit Frenzeli sõnu. "Saksamaa suusaliit andis mulle võimaluse oma kogemusi treeneritöös ära kasutada ning ootan uut ülesannet väga. Minu jaoks on tähtis ka jätkata võitlust kahevõistluse olümpiaprogrammis säilimise nimel," lisas sakslane.