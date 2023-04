Katar valiti korvpalli MM-i võõrustajariigiks

FIBA teatel oli Katari taotlus muljetavaldav, eelkõige kompaktsusega ja ainulaadse paindlikkusega ajakava koostamisel, aga ka nende rõhumine jätkusuutlikkusele.

MM-i kõik kohtumised peetakse Katari pealinnas Dohas. "Kuna kõik koondised mängivad samas linnas, saavad fännid enda plaanid pikalt ette teha ja nautida erakordset kogemust, kus võistluspaigad asuvad üksteisest vaid 30 minuti kaugusel," seisis FIBA teates.

Eelmise aasta sügisel võõrustas Katar jalgpalli MM-finaalturniiri.

2026. aasta naiste MM-i korraldusõigus anti Saksamaale.

We are delighted to announce that FIBA Basketball World Cup 2027 will be hosted by Doha, Qatar!



