Tartu rattaralli annab võimaluse pääseda harrastusratturite MM-ile

Eelmisel aastal lunastas endalegi üllatuseks Tartu Rattarallil UCI Gran Fondo maailmameistrivõistluste pääsme Merilin Metsalu, kelle sõnul on rattaralli tema jaoks üks väheseid maanteerattasõite, kus ta üldse osaleb. "Kui aus olla, siis ma tegelikult maantee võistlustel väga tihti ei osale, olen pigem maastikurattaga sõitja. Maantee võistlusi, kus osalen, saab lugeda ühe käe sõrmedel, aga Tartu rattarallil proovin ikka kohal olla," ütles ta.

Nii läks ka eelmisel aastal, kuid pärast sõitu ootas teda meeldiv üllatus – ta kutsuti autasustamisele, kuna sai omavanuste seas kolmanda koha. "Mõni aeg hiljem potsatas meili peale kiri, et olin oma vanustes 20 protsendi parimate sees ja olen lunastanud pileti Gran Fondo MM-ile Trentosse. Ütlesin elukaaslasele, et sinna me läheme kindlasti, kuna see on üks kord elus võimalus," rääkis Metsalu.

Tema sõnul oli Itaalias maailmameistrivõistlustel kaks eesmärki: lõpetada ja mitte jääda vanuseklassi viimaseks. "Mõlemad eesmärgid said ka täidetud," tõdes ta.

Kuigi Metsalu varasemalt ei teadnud, et Tartu rattaralli 128 km kuulub UCI Gran Fondo sarja, siis nüüdsest peab ta seda väga oluliseks. "See on lisamotivatsioon nendele ratturitele, kellel ei ole mingit võimalust Tartu rattarallil üldarvestuses paremate hulka kuuluda. See, et sa saad oma vanuseklassis poodiumile astuda, on väga äge. Tänu Tartu rattarallile on väga paljudel eestlastel võimalus lunastada koht UCI Gran Fondo MM-ile ja esindada Eestit ja ma leian, et see on väga oluline," selgitas ta.

Nii nagu eelmisel aastal, premeeritakse ka tänavu rattaralli 128 km oma vanusegrupi esimese 20 protsendi seas lõpetanud rattureid spetsiaalse sarja medaliga. Lisaks saavad nad õiguse startida hooaja lõpus UCI Gran Fondo maailmameistrivõistlustel, mis toimuvad 4.-7. augustini Šotimaal Glasgows.

Eelmise aasta Tartu rattaralli 128 km distantsil sõitis Gran Fondo arvestuses 764 ratturit. Neist 161 pälvisid sarja medali ning rohelise tule Trentos toimunud maailmameistrivõistlustele.

Kokku finišeeris maailmameistrivõistlustel Trentos 13 eestlast, kellest üheksa olid mehed ja neli naised, nende seas ka Tartu rattarallilt maailmameistrivõistlustele pääsme lunastanud president Kersti Kaljulaid.

42. Tartu Rattaralli start antakse 28. mail. Valikus on lisaks 128 km distantsile ka 60 ning 27 km pikkused rajad.