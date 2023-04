Pele jõudis omadussõnana sõnaraamatusse

Jalgpallilegend Pele järgi nimetatud omadussõna "pelé" leidis tee Brasiilia sõnastikku, kus on sünonüümiks sõnadele nagu "erakordne", "võrreldamatu" või "unikaalne".

Üritust vedas Pele Fond, kes kogus hiljuti surnud jalgpalluri austamiseks 125 000 toetusallkirja. Sõna lisati populaarse Michaelise sõnaraamatu veebiversiooni.

Sõnaraamatus seisab tema nime kohal järgnev selgitus: "Keegi või miski, kes või mis on ebatavaline, keda või mida ei saa oma kvaliteedi, väärtuse või paremuse tõttu võrrelda millegagi ega kellegagi, täpselt nagu Pelet, mis on Edson Arantes do Nascimento (1940-2022) hüüdnimi ja keda peetakse läbi aegade suurimaks sportlaseks; erakordseks, võrreldamatuks, unikaalseks."

Pele on ainus kolmekordne jalgpalli maailmameister. Brasiilia rahvuskoondise, Santose ja New York Cosmose klubide eest lõi ta karjääri jooksul kokku rekordilised 1281 väravat.