Viigiseis male MM-tiitlimatšis jäi pärast 13. partiid püsima

Esmaspäeval alistas venelane Jan Nepomnjaštši tiitlimatši 11. partiis hiinlase Ding Lireni ning asus finaalseeriat 6:5 juhtima. Liren viigistas seeria kolmapäeval ning oli neljapäeval mustade malenditega mängides lähedal võidule, kuid venelane taastus ning lõpuks pidid mängijad leppima viigiga.

Pärast 13 partiid on tiitlimatš viigis seisul 6,5:6,5. Võitja välja selgitamiseks mängitakse 14 klassikalist partiid ning esimene mängija, kes jõuab 7,5 punktini, saab maailmameistriks. Viigi eest saavad mõlemad mängijad pool punkti. Vajadusel järgnevad partiidele viigilahutajad: kiir- ja välkpartiid.

Tiitlimatš kestab 29. aprillini, viigilahutajad mängitakse vajadusel 30. aprillil.

