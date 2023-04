Kraken asus Avalanche'i vastu seeriat juhtima, Panthers püsis elus

Kraken asus nelja võiduni peetavat play-off seeriat valitseva meistri vastu juhtima, kui alistas Colorado Avalanche'i öösel vastu neljapäeva 3:2. Meeskonnad alustasid väravate skoorimist teise kolmandiku seitsmendal minutil ning kolme ja poole minutiga asus Kraken kohtumist 2:1 juhtima. Otsustaval kolmandikul pikendas Kraken veel eduseisu ning elas üle Colorado pingutused, et realiseerida 3:2 võiduga seerias ka kolm-kaks edu.

Florida Panthers pääses väljakukkumisest, kui said lisaajal 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 1:0) jagu Boston Bruinsist. Panthers asus kohtumist normaalajal juhtima kolmel erineval korral, kuid Bostoni klubi leidis alati viigivärava kuni lisaajani, mil Matthew Tkachuk lõpuks Floridale võidu andis. Boston juhib seeriat kolm-kaks.

Stanley karikasari jätkub öösel vastu reedet, kui omavahel lähevad kokku Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning (Toronto juhib seeriat 3:1), New Jersey Devils - New York Rangers (seeria on 2:2 viigis) ning Vegas Golden Knights - Winnipeg Jets (Vegas juhib seeriat 3:1). Edasipääsu pole pälvinud veel ükski meeskond.