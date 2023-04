TÄNA OTSE | Käsipallikoondis kohtub koduväljakul tugeva Tšehhiga

Eesti koondis on käesolevas valiktsüklis mänginud neli kohtumist, mille jooksul on kaotatud korra Tšehhile, Islandile ning Iisraelile ja ühe korra suudeti kodus Iisrael alistada. Eesti ja Iisrael on alagrupis kogunud kaks punkti ja jagavad kolmandat-neljandat kohta, Tšehhil ning Islandil on kuus punkti.

Vaatamata kolmele kaotusele on Eestil siiski võimalus kvalifikatsiooniturniirist edasi pääseda. See nõuaks aga esialgu võitu Euroopa paremikku kuuluva Tšehhi vastu ning natuke õnne viimastest alagrupi mängudest.

Eesti käsipallikoondise resultatiivseim mängija Karl Toom ütles enne kohtumist, et meeskond on vaadanud eelmise kohtumise Tšehhiga üle ning üritanud leida kohti, kus paremini tegutseda. "Neljapäeval teeme teatud korrektuurid taktikalisel poolel ning oleme vastaste mängijate vastu individuaalselt paremini valmis. Sisekliima on hetkel hea ning riigi lippu on alati uhke tunne rinna peal kanda," ütles Toom.

Eesti kohtub pühapäeval enda viimases EM-i kvalifikatsiooniturniiri mängus Islandiga. Koondisega liitub ka Dener Jaanimaa, kes lõpetas hiljuti hooaja enda Jaapani koduklubi juures.

Kui me võidame Tšehhit, siis see on nagu üllatus. Võtame siis paberil välja need mõlemad tiimid: paberile ja vastas on [Tšehhi] parem võistkond, ja Island - millest me räägime? Väga kõva võistkond, pingeid ei tohiks olla kellelgi, lihtsalt mängi ja anna endast parem ja on, mis on," sõnas Jaanimaa.

Iisraeli ja Islandi vaheline kohtumine leiab aset neljapäeval kell 19.00. Eesti kohtub Islandiga pühapäeval kell 19.00, sellest mängust vahendab otseülekannet samuti ETV2.

Eesti koondise koosseis:

Rasmus Ots, Ott Varik, Hendrik Koks (kõik Viljandi HC), Madis Valk, Kaspar Lees, Vahur Oolup, Ilja Kosmirak (kõik SK Tapa), Mathias Rebane (Põlva Serviti), Martin Johannson (CSA Steaua Bucuresti), Armi Pärt (Helsingi Dicken), Markus Viitkar (HIF Karslkona), Karl Toom (Al-Salibikhaet), David Mamporia, Alvar Soikka (mõlemad HC Kehra), Mait Patrail (ASV Hamm Westfalen), MIhkel Lõpp (EHV AUE), Dener Jaanimaa (Phoenix Daido Steel), Andris Celmins (Valga Käval)

Personal:

Lars Thomas Sivertsson, Jan Jörgen Ekman, Martin Noodla, Margus Parts, Kert Kähari, Erik Vorna, Priit Allikivi