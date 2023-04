Sheffield United kindlustas koha Inglise kõrgliigas

Pärast väravateta avapoolaega viis norralane Sander Berge Sheffieldi 58. minutil juhtima ning Bosnia ja Hertsegoviinast pärit keskkaitsja Anel Ahmedhodzic kindlustas kodumeeskonna võidu 76. minutil.

Sheffield kindlustas tõusu Premier League'i kolm mänguvooru enne hooaja lõppu ja klubi on kogunud 43 mänguga 85 punkti. Sheffield on liigaliidrist Burnley'st kümne punkti kaugusel, kolmandal kohal asetsev Luton on kogunud 78 punkti, kuid neil on mängida jäänud vaid kaks kohtumist.

Sheffield pääses viimati Inglismaa jalgpalli kõrgliigasse 2019-2020 hooajal, kui üllatuslikult jäädi hooaja peale üheksandaks. Järgmisel hooajal varises aga klubi hooaja alguses kokku, võites vaid ühe enda esimesest 18 mängust. Vincent Kompany juhendatud Burnley mängis Premier League'is veel eelmisel hooajal, kui jäid viimasel mängupäeval liigatabelis 18. kohale.

Peale Lutoni (78 punkti) on Inglismaa jalgpalli esiliigas kõrgliigasse võitlevate kohtade peal pärast kolmapäevast mängupäeva Middlesbrough (74 punkti), Coventry (66 punkti), Sunderland (65 punkti). Veel kuuel meeskonnal on vähemalt 62 punkti. Liiga esimesed kaks pääsevad otse Premier League'i, järgmised neli meeskonda võistlevad hooaja lõpus veel ühe kõrgliigakoha peale.

Inglismaa jalgpalli kõrgliigas on esimesel kohal Arsenal 75 punktiga, Manchester City on mänginud kaks mängu vähem ja kogunud 73 punkti. Liigatabeli põhjas on Leeds United ja Nottingham 30 punktiga, Leicester 29 punktiga, Everton 28 punktiga ning Southampton 24 punktiga. Viimased kolm langevad hooaja järel esiliigasse.