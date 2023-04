Eesti ja Soome panevad BMX-krossis seljad kokku

"Mul on ütlemata hea meel, et oleme jõudnud ajaloolise hetkeni, kus kahe riigi vahel toimub ühendatud BMX-krossi karikasari. Loodame, et sellest kujuneb välja pikk traditsioon," rõõmustab Eesti karikasarja eestvedaja Jaan Lajal.

Soome Jalgratturite Föderatsiooni asepresidendi Katariina Laakkoneni sõnul on ühise karikasarja eesmärk kasvatada mõlema riigi võistlustel osalejate arvu ning tõsta seeläbi ka võistluste kvaliteeti. "Kuna BMX-kross on nii Eestis kui Soomes veel võrdlemisi noor spordiala, on ka tolle ala entusiastide hulk mõlemas riigis veel võrdlemisi väike. Koostöös aga muudame üksteist tugevamaks."

Laakkonen loodab, et tänu ühendatud karikasarjale saavad mitmed Soome noored sõitjad oma esimese välismaal sõitmise kogemuse. "Samuti usun, et see annab suurepärase võimaluse ka Eesti sõitjatele tutvuda lähemalt Soome radadega. Ei tasu sugugi alahinnata, et lisaks heale võidusõidule leiavad meie noored sportlased naabrite seast ka uusi sõpru."

"Säärased võistlused võiksid innustada üha enam meie lapsi ja noori tulema rattaga rajale," usub võistluste kaaskorraldaja, BMX Tallinna juhatuse liige ja kohtunik Lauri Kasemaa. Ta möönab, et rahvusvaheline karikasari on kindlasti toeks elujõulise järelkasvu treenimisel nii kohalikul spordiskeenel kui ka tippolümpiasõitjate tasemel.

Spordiklubi Airpark treener Jaan Tults on tuleviku suhtes lootusrikas: "Mul on hea meel, et läheme naabritega koostöös teisele ringile, sest koroona-aastad tõmbasid ühistele tegemistele kriipsu peale."

Eesti BMX-krossi karikasarja Estonian BMX Open Cup korraldavad 2023. aastal Spordiklubi Airpark ja BMX Tallinn koostöös Eesti ning Soome jalgratturite liidu ja Soome BMX-krossi sarjaga Suomen Cup. Eesti BMX-krossi karikasarjas on viis osavõistlust, millest neli toimuvad Harjumaal Peetris ning üks etapp põhjanaabrite juures Soomes. Nii Eesti kui Soome karikasari saavad avapaugu 13. aprillil Peetris traditsioonilise võistlusega King of Tallinn. Eesti karikasari aga lõpeb taasiseseisvumise päeval, 20. augustil, mil omavahel võetakse mõõtu viimast korda 2023. aasta hooajal.