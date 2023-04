Käsipalli meistrivõistluste finaalis kohtuvad vanad tuttavad

Eelmisel kolmapäeval peetud Mella ja Reval-Sport/Kopli mäng algas võrdselt ning 12. minutil tõi Alina Simacheva resultatiivne karistusvise tabloole numbrid 5:5. Seejärel aga hakkas Mella tasapisi eest ära astuma ning põhiliselt Jekaterina Rekandi väravate toel võeti poolajaks juba turvaline 15:7 edu.

Teine periood matši muutust ei toonud ning kuigi Kopli ei lasknud vahet enam palju suuremaks, siis ohtlikuks nad vastastele ei saanud. Mängu lõppseisuks vormistas Elizaveta Mironova 27:16 Mellale. Kopli poolt oli resultatiivseim Simacheva seitsme tabamusega, Rekand vastas Mella eest sama arvu väravatega.

Teisipäeval pandi Arukülas paika põhiturniiri lõppjärjestus, kui omavahel läksid vastamisi kohalik Mistra ja HC Tabasalu/Audentes. Esimese poolaja keskpaigaks suutis Tabasalu Helena-Liis Metsala väravast 7:5 eduseisu võtta. Siis aga võtsid võõrustajad Maarja Treimani väravate toel ohjad enda kätte ning asusid enne garderoobi minekut 13:10 ette.

Teise poolaja alguses tuli Tabasalu korra vastastele lähemale, kuid enamaks neil jõudu ei jätkunud ja perioodi keskpaigaks juhtis Mistra taas nelja väravaga. Audentes oli hädas skoorimisega ja enam võõrustajatele lähemale ei saanud. Lõppseisuks vormistas Aleksandra-Jennifer Mednikova 28:22 Mistra kasuks. Mistra resultatiivseim oli Treiman 11 tabamusega, Tabasalu poolelt tabas Gertu Jõhvikas kuuel korral.

"Suutsime vastaste kiirrünnakud maha suruda ja meil õnnestus kodupubliku toel lõpuni pingutada ning oma eduseisu hoida. Vastased andsid kõva lahingu, kuid ilmselt sai täna otsustavaks meie pikem pink ning nende kaheminutilised karistused. Tundsime täna väravavahi abi. Tuleval nädalavahetusel külastame Riiat ning saame kaks head sõprusmängu, et juba finaalideks valmistuda ning saada natukene erinevaid vastaseid, kui need, kellega me igakuiselt Eestis mängime," rääkis Aruküla mängija Maarja Treiman pärast matši.

Naiste meistrivõistlustel jääb pidada veel kaks kohtumist, kus lähevad vastamisi Mella - SK Tapa ja Tabasalu - Kopli, kuid juba on selged kohamängude asetused ning maikuus algavas finaalseerias lähevad vastamisi ka karikasarjas samas faasis kohtunud Reval-Sport/Mella ja Aruküla/Mistra. Pronksmedali saatuse otsustavad HC Tabasalu/Audentes ja SK Tapa/Tapa valla SK.

Naiste meistrivõistlustel tabeliseis kaks mängu enne põhiturniiri lõppu:

1.-2. Reval-Sport/Mella 12 punkti (7 mängust)

1.-2. Aruküla/Mistra 12 punkti (8 mängust)

3. HC Tabasalu/Audentes 8 punkti (7 mängust)

4.-5. SK Tapa/Tapa valla SK 2 punkti (7 mängust)

4.-5. Reval-Sport/Kopli 2 punkti (7 mängust)