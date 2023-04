Poola lennufirma ei lubanud Vene tennisisti pardale

Djatšenko soovis reisida Kairost läbi Varssavi Vahemere kaldal asuvasse Nice'i, et sealt edasi liikuda Korsika saarel toimuvale ITF-i turniirile, kuid Poola lennufirma LOT ei lubanud venelannat pardale. Seejärel keeldus Saksamaa lennufirma Lufthansa talle piletit müümast.

"Mind ei lubatud pardale, sest mul on Venemaa pass. Lennufirma väitis, et ükski venelane ei tohi LOT-iga lennata. Ma pidin lennujaamas magama. Mind koheldi rahvuse tõttu nagu kolmanda klassi kodanikku. Kulutasin selle kõige peale paar tuhat eurot," kirjutas Djatšenko Instagramis. Venelanna lisas, et tal olid reisimiseks vajalikud dokumendid olemas, sealhulgas WTA-lt ja ITF-ilt saadud soovituskirjad.

Vitalia Diatchenko on Russian passport: "As an athlete who's playing without any flag, not representing a country, just trying to get on with life & follow a career I loved all my life, is this fair to athletes who have no association with any part of the unfortunate situation" pic.twitter.com/5byidlzKlx