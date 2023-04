Rein Taaramäe: kokkuvõttes esikümne piiril lõpetamine oleks kordaminek

"Arvan, et vorm on praegu päris hea. Temposõit läks üsna tavapäraselt. Ma pole häid eraldistarte teinud vähemalt viis aastat. Võib-olla oleks natuke paremini läinud kui koht sajanda tulemuse kandis, ent hilistel startijatel oli peale tagasipööret vastutuul ja see mängis rolli. Kokkuvõttes pole seal aga vahet," ütles Taaramäe proloogi järel.

"Sekundid on küll olulised, kui tahaks üldarvestuse peale sõita, mida ma võib-olla tahaks siin teha, sest siin tõenäoliselt jooksikutele väga võimalust ei jää. Ise vaatan eelviimase etapi poole, mis lõpeb üle 2000 meetri merepinnast. Usun, et mul on päris hea ronimisvorm," avaldas Taaramäe. "Järgmised päevad proovin lihtsalt üle elada. Järgmine temposõidu etapp on natuke pikem ja teistsugune, aga mitte oluliselt ja ega ma ei looda midagi. Temposõidus olen ainult Eestis kõva. Mägietapp on siin nii raske, et vahed tulevad seal ka välja. Kui mul tuleb hea võimalus kümne piirimaile jõuda, siis see oleks minu jaoks kordaminek."

"Tiim on meil normaalne ja hea. Meil on ka sprinter kaasas, aga ta saab ilmselt üksi hakkama. Kokkuvõtte peale on sõitmas teadatuntud Louis Mentjes," lisas Taaramäe.

Velotuuri esimesel grupisõidu etapil on kavas 170,9 kilomeetrit marsruudil Crissier – Valle de Joux. Trassile jääb kaks teise ja üks kolmanda kategooria tõus.