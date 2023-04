Uiboleht Premium liiga dialoogkohtumistest: iga klubi kogemus annab panuse tervikusse

Premium liiga dialoogkohtumised toovad regulaarselt kokku liigas tegutsevad klubid ja jalgpalliliidu ametnikud, arutamaks võimalike arengukohtade ja tulevikusuundade üle. Kohtumised kinnistavad ühise tegevuse põhimõtet: liigasüsteeme puudutavate otsuste langetamisele eelneb laiakülgne arutelu, kuhu on kaasatud kõik osapooled. Dialoogkohtumised tagavad ka, et klubid on tulevast hooajast kehtima hakkavate muudatuste ja mängukalendriga kursis võimalikult vara.

EJL-i arendusdirektori Mihkel Uibolehe sõnul oli seekordne kohtumine sisukas. Traditsiooniliselt tuli jutuks järgmise hooaja mängukalender ning arutluse käigus toodi esile ettepanekuid, millega juunikuisel juhatuse koosolekul tüüpkalendri kinnitamisel arvestatakse.

Jalgpalliliit esitles süsteemi, mille alusel saaksid kõik Premium liiga ja parimad esiliiga klubid saaksid pidada hooaja eel kohtumisi Läti tippklubidega. Lisaks tuli arutlusele aastalõputurniir, kus on Premium liiga klubide jaoks senises formaadis olnud keeruline osaleda. Ühe ettepanekuna käidi välja turniir, mille puhul võistleksid omavahel Premium liiga klubide legendidest komplekteeritud võistkonnad.

Uibolehe sõnul on dialoogkohtumiste puhul tähtsaim, et igal osapoolel on võimalus kõikide teemade puhul kaasa rääkida. "Igal klubil on oma kogemus, mille pinnalt antakse panus tervikusse ning millele lisab jalgpalliliit juurde oma ideed. Kõik see kokku moodustab ühe terviku," sõnas Uiboleht.

Pärnu JK Vapruse juhatuse liikme ja spordidirektori Karl Palatu sõnul jõuti kohtumise käigus mitmete järgmist hooaega puudutavate küsimuste osas üksmeelele. Näiteks oli üheks teemaks hooaja lõikes mängude ühtlustamine, pidades seejuures silmas klubisid, kes suvel eurosarjades ei osale. "On väga oluline ja positiivne, et klubid saavad vähemalt korra aastas ühiselt laua taga kokku. Väljakutel oleme me konkurendid, aga siin ruumis saavad kõik sõna, et meie liigat ja jalgpalli paremaks muuta," rääkis Palatu.

Premium liiga dialoogkohtumine toimus üheksandat korda. Lisaks sellele toimuvad iga aasta kevadel dialoogkohtumised ka esiliiga ja esiliiga B klubide ning jalgpallifännide ja -ajakirjanikega. Aasta teises pooles saavad ühise laua taga kokku naiste meistriliiga ja esiliiga ning meeste teise ja madalamate liigade klubid.