Valitsev maailmameister ohustas 80 meetri joont

27-aastane Andersen võitis oma hooaja esimese võistluse tulemusega 79.80 m. Ameeriklanna püstitas naiste vasaraheites läbi aegade kolmanda tulemuse ning parandas oma isiklikku tippmarki 78 sentimeetri võrra. Anderseni võidutulemusest on kaugemale suutnud heita vaid maailmarekordiomanik Anita Wlodarczyk (82.98) ja 2019. aasta MM-kuld DeAnna Price (80.31).

Andersen näitas Charlottesville'is stabiilset heitekaart ning sai seeria jooksul kirja veel 79.72, 78.90, 78.39 ja 76.21. Käimasoleva hooaja maailma jooksvas edetabelis oleksid kõik tulemused peale viimase esikoha andnud. Hetkel teist kohta hoidev kanadalanna Camryn Rogers heitis aprilli keskel 77.84.

Brooke Andersen goes 79.80m for the world lead pic.twitter.com/kPGWGwLC12