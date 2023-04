Raskest seisust välja tulnud Maple Leafs jõudis edasipääsust võidu kaugusele

Maple Leafs jäi avakolmandikul Alex Killorni ja Mihhail Sergatšovi väravatest 0:2 kaotusseisu. Teisel kolmandikul viskas Noel Acciari ühe värava tagasi, kuid õige pea kasvatasid Steven Stamkos ja Killorn kodumeeskonna eduseisu kolmeväravaliseks.

Maple Leafsi tagasitulek algas viimasel kolmandikul, kui kuue ja poole minuti jooksul viigistasid seisu Auston Matthewsi ja Morgan Rielly tabamused. Otsustava võiduvärava viskas lisaaja 4. minutil Alexander Kerfoot ning Maple Leafs läks nelja võiduni peetavat seeriat 3:1 juhtima.

Tiitlikaitsja Colorado Avalanche pidi võõrsil lisaajal alla vanduma Seattle Krakenile 2:3 (0:2, 2:0, 0:0, 0:1). Avakolmandikul hoolitsesid Krakeni väravate eest Will Borgen ja Daniel Sprong, ent Avalanche tuli teisel kolmandikul Mikko Rantaneni väravatest mängu tagasi. Normaalajal rohkem väravaid ei sündinud ning kohtumine läks lisaajale, kus otsustava värava viskas Jordan Eberle. Võiduga viigistas Kraken seeria üldseisu 2:2-le.

Tulemused:

New York Rangers - New Jersey Devils 1:3

Seeria on viigis 2:2

Tampa Bay Lightning - Toronto Maple Leafs 4:5 (la.)

Maple Leafs juhib seeriat 3:1

Winnipeg Jets - Vegas Golden Knigts 2:4

Golden Knights juhib seeriat 3:1

Seattle Kraken - Colorado Avalanche 3:2 (la.)

Seeria on viigis 2:2