Soomes kaks tiitlit võitnud Allik: ma ei anna mingil juhul alla

Võrreldes varasemate Saksamaa ja Rumeenia klubide kogemusega oli sel hooajal olukord Soomes Alliku jaoks uus. "Olin sel aastal natuke teistsuguses olukorras, kus olin klubis, kus peame võitma ja meil on kohustus need kaks tiitlit võita. Varem olen olnud sellistes klubides, kus olen pigem underdog ja tagaajaja rollis," ütles Allik, kes võitis Sastamala Valepa ridades ka Soome karika.

Allik vigastas 2021. aastal Tallinnas toimunud võrkpalli EM-finaalturniiril põlve, mille tõttu pidi terve hooaja vahele jätma. Kaks tiitlit uue klubiga olid aga nurgaründaja sõnul magusad. "Soomes on päris palju mänge, alguses võttis kohanemine aega. Päris paljud võrkpallurid teavad mind võitlejana, ma ei anna mingil juhul alla. Arvan, et samm Soome teha ja kaks tiitlit koju tuua on väga magus," ütles Allik.

Eesti võrkpallikoondis mängib mais kaks sõprusmängu Lätiga ning alustab 27. mail Euroopa Kuldliigat Soome vastu. Allik ütles, et kuivõrd üks meeskonnakaaslane on seda mängu terve hooaja eestlasele meelde tuletanud, on selle kohtumise võitmine eriti tähtis.

"Ootan koondisesuve seepärast, et meil on palju eestlasi. Meil on eestlasest peatreener ja nii palju, kui olen kuulnud teiste mängijate käest, on kõik väga näljased," lõpetas nurgaründaja.