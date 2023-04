Male tiitlimatši 11. partii lõppes viigiga, venelane läheneb võidule

"Ei saa öelda, et olen tulemusega rahul, aga minu olukorras on viik vastuvõetav tulemus," ütles venelane pärast partiid. "Minu eesmärk ei olnud viiki mängida. Lihtsalt juhtus, et me vahetasime kõik malendid ära. Ma proovin lihtsalt malet mängida."

Game 11 concludes in a draw in 39 moves. #NepoDing



The score now is 6-5 in favour of Ian Nepomniachtchi. Three games to go - will Ding Liren manage to find the win he needs to even the score?



