Mattias Vahtel näitas Itaalias hooaja avaetapil head kiirust

Itaalias Imola ringrajal alustati möödunud nädalavahetusel Euroopa tugevamate sarjade hulka kuuluva TCR Italy hooajaga, kus osalejaid oli avaetapil 33. Tegu on kereautode sarjaga, kus eestlastest osalevad tänavu Mattias Vahtel, Ruben Volt ja Antti Rammo. Hooaja esimene etapp näitas, et kiirus on Eesti sõitjatel olemas, kui Vahtel lõpetas kvalifikatsiooni teisena.

Kõik kolm eestlast sõidavad Eesti meeskonna ALM Honda Racing ridades Honda Civic Type-R FK7 TCR autodega.

Vahtel näitas juba teisel treeningul hea kiirust, kui oli kolmas ja suutis edukalt kanda selle kiiruse edasi kvalifikatsiooni, kus sõitis välja teise aja, kaotades kiireimale mehele Marco Buttile 0,243 sekundit. Esimeses sõidus säilitas Vahtel stardis oma positsiooni ja püsis üheksanda ringini teisel positsioonil. Paraku aga segas tehniline probleem sõidu lõpuosa ja Vahtel langes 17. kohale. Teises sõidus, kus starditakse esikaheksa osas pööratud järjestuses, läks Vahtel rajale neljandast rivist. Sõidu jooksul vahetati mitmel korral kohti ja üle finišijoone tuli Vahtel kaheksandal kohal.

"Nädalavahetuse algus oli väga hea. Kvalifikatsioon oli kindlasti parim, mis ma seni olen sõitnud ja see andis väga hea enesetunde. Sõidu esimene pool oli korralik, aga siis andsid järele esistange all oleva splitteri kinnitused ja see hakkas loperdama. Ei oskagi öelda, kas mõjus üle äärekivide tulemine või lihtsalt väsis materjal ära. Aerodünaamika osas väga oluline tegur ja auto muutus alajuhitavaks," rääkis Vahtel. "Teine sõit oli korralik, sõitsime pundis koos, lõpus hakkas määrama see, et osad konkurendid olid päris värske rehviga peal, mul oli pisut sõidetud rehv ja see sai ikka lõpuks täitsa otsa. Kuna esimeses sõidus olid tagasilöögid, siis liigseid riske ei võtnud, eesmärk oli punktid ära võtta. Kokkuvõtvalt saab öelda, et kiirus on meil hea, sel korral ei saanud seda veel heaks tulemuseks realiseerida."

Antti Rammo Autor/allikas: Daniele Nicli

Rammo oli kvalifikatsioonis 19. Esimeses sõidus liikus Rammo tõusvas tempos, parandades oma positsiooni ja lõpetas sõidu 13. kohal. Ka teises sõidus tegi Rammo sarnase esituse, tõustes sõidu jooksul taas mitme koha võrra ja lõpetas 14. kohal.

"Keeruline nädalavahetus. Meil olid läbi nädalavahetuse samad mured ja kuna graafik on nädalavahetusel tihe, siis ei saanud neid lõplikult elimineerida," sõnas Rammo. "Viimaseks sõiduks saime asjad paremaks, meil olid probleemid piduritega ja tegelikult oli auto tunnetus paigast ära. Hea on see, et teame, mida peame tegema ja usun, et järgmiseks etapiks saame asjad korda. Kiirust oli puudu ja võtsin selle suhtumise, et tuua auto kindlalt finišisse. Olin stabiilne ja seeläbi suutsin oma positsiooni sõitudes parandada."

Ruben Volt Autor/allikas: Daniele Nicli

Volt alustas nädalavahetust kvalifikatsiooni kümnenda kohaga. Esimeses sõidus ta kahjuks tulemust kirja ei saanud, kui pidi selle katkestama esimesel ringil. Paraku sai masin nii palju viga, et sellega enam sellel nädalavahetusel starti tulla ei saanud ja nii jäi tema võistlus oodatust lühemaks.

"Kvalifikatsioonis ei saanud ühtegi päris puhast ringi kirja ja lõpus olid ka punased lipud väljas. Esimeses sõidus proovisime teist seadistust ja see ei õigustanud ennast. Stardis lasin rattad liiga ringi käima ja ideaalne see start polnud. Suutsin siiski paar kohta tõusta. Eelviimases kurvis sain tagant paugu ja lendasin rajalt välja ning sealt edasi olin juba kaasreisija," selgitas Volt. "Muru pealt libisesin suure hooga rajale tagasi ja konkurendiga kokku. Väga keeruline hooaja esimene etapp. Kui leida midagi positiivset, siis kiirus oli tegelikult hea. Usun, et kui oleks saanud ühe korraliku ringi, siis oleks olnud Mattiasega samas kandis."

Pärast esimest etappi on Vahtel 11. (29 p), Rammo 15. ( 8 p) ja Volt 17. kohal (6 p). Sarja liider on Marco Butti (90 p).

Hooaja teine etapp sõidetakse 5.-7. mail Misano ringrajal.