Eesti kurlingupaar sai MM-il kaks võitu ja jagab alagrupis esikohta

Esmalt alistasid Kaldvee ja Lill 12:6 Tšehhi ning seejärel 9:2 Ungari.

"Meil on hea meel, et suutsime näidata sama taset nagu eile Kanada vastu, oleme väga rahul," ütles Kaldvee pärast Tšehhi alistamist.

"Usun, et meil on võimalik natuke veel juurde panna. Tunnen, et oleme turniiri vältel üha paremaks läinud," lisas Lill. "Võistkonnatöö on olnud väga hea! Tingimused on suurepärased ja naudime praegu võistlemist."

Viiest matšist on Eesti duo võitnud neli ning sellega jagatakse A-alagrupis Kanadaga esikohta.

Teisipäeval peavad Kaldvee ja Lill ühe matši, minnes vastamisi Šotimaaga.

MM-il osaleb 20 maailma paremat kurlingupaari Euroopast, Põhja-Ameerikast ja Aasiast. Võisteldakse kahes alagrupis, edasipääsejad selguvad neljapäeval, 27. aprillil. Mõlema alagrupi võitjad pääsevad otse poolfinaali, nende vastased selgitavad alagruppide teise ja kolmanda koha omanikud.