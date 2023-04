Ebaõnn võttis Rumpilt võimaluse heidelda Barcelonas pjedestaalikoha eest

Martin Rump koos Proton Competitioni võistkonnaga (Rump, Michael Fassbender, Richard Lietz) näitasid juba esimestel treeningutel head minekut. Teisel vabatreeningul sai Rump oma Porsche 911 RSR-19 roolis kirja kogu LM GTE klassi nädalalõpu parima ringiaja, sõites Barcelona ringrajal välja aja 1.40,248.

Kvalifikatsiooni kuuenda koha järel alustas neljatunnist võistlussõitu Proton Competitioni number 93 auto roolis Hollywoodi näitleja, kahekordne Oscari-võitja Michael Fassbender. Tiimi pronkssõitja näitas oma vahetuse jooksul head kiirust ja andis teisena rajale läinud Martin Rumpile vahetuse edasi esikolmiku piiri peal. Kuigi eestlase peamine eesmärk oli sõidu jooksul läbida pikk vahetus ja hoida võimalikult palju Porsche rehve, suutis Rump sellest hoolimata näidata ka väga head sõidukiirust.

LM GTE klassis kolmandal kohal sõites oli Rump läbinud omas vahetuses pisut üle 30 ringi, kui Barcelona ringraja neljandas kurvis ei suutnud kõrgema kategooria autoga võistelnud konkurent eestlasest sisekurvis korrektselt mööduda, paisates Rumpi auto spinni järel teelt välja. Kuigi eestlase Porsche tiriti küll liiva seest välja, oli suur sõit Proton Competitioni number 93 auto jaoks sel korral sõidetud.

"Nägin juba kolmandast kurvist välja sõites nii peeglist kui kaamerast, et kaks masinat hakkavad järgmises kurvis minust mööduma. Jätsin sisekurvi auto jagu ruumi, ent teise mööduva masinaga toimus kokkupõrge. Tegin aeglasema kategooria autoga parima, mis ma teha sain, sest ka liialt laia trajektoori ei saanud rehvipuru ja sodi tõttu rajal võtta," selgitas Rump. "Kontakt oli nii tugev, et viskas mul auto käest ära ja päästa ei olnud suurt enam midagi. Võidusõidus päris niimoodi ka ei saa, et lased igaks juhuks sirge peal gaasi maha, et teisi mööda lubada. Õnnetuse põhjustanud tiim sai ka olukorra eest karistada, ent paraku meid see kuidagi ei aita."

Viimases vahetuses tõi eestlase tiimi kaheksandana finišisse austerlane Richard Lietz. Võiduta aga Proton Competition ei jäänud, sest esikoha teenis tiimi auto number 16 koosseisus Ryan Hardwick, Zacharie Robichon ja Alessio Picariello.

"Nädalavahetusest jääb meile siiski positiivne emotsioon, sest saime kinnitust, et võime hooaja jooksul pakkuda tugevat konkurentsi. Tundsin ise kogu nädalalõpu jooksul, et mul on juba eelmise aasta kogemus sama autoga all ja kiirus oli algusest peale üsna hea. Kolmas koht tundus Barcelonas kahe ja poole tunni järel suhteliselt kindel ning miks mitte ei oleks võinud võidelda ka kõrgema koha eest. Usun, et meie komplekt on tugevam kui paljud oleks osanud arvata. Tulemust ei tulnud, ent avariid on võidusõidu paratamatus," tõdes eestlane Barcelona nädalalõpu kohta.

Euroopa Le Mansi sari pidanuks jätkuma maikuus Imola ringrajal, ent venima jäänud ehitustööde tõttu Imolas tänavu ei võistelda. ELMS-i sari jätkub Rumpi jaoks juulis, kui peetakse etapp Le Castellet ringrajal Prantsusmaal. Järgmise võistluse teeb Rump aga maikuu kolmandal nädalalõpul, kui osaleb Nürburgringi 24 tunni sõidul.