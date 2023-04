Evenepoel võitis teist aastat järjest maineka ühepäevasõidu

Evenepoel ründas La Redoute tõusul ning kasvatas seejärel järgmistega vahet. Lõpuks edestas ta Tom Pidcocki (Ineos Grenadiers) ja Santiago Buitragot (Bahrain Victorious) ühe minuti ja kuue sekundiga, vahendab ejl.ee.

"Väga raske võistlus oli. Teed olid vihmasaju tõttu üsna libedad ja La Redoute tõusu otsas käis minulgi ratas ringi. Aga me hoidsime oma plaanist kinni ja sel tõusul jätsin ma teised selja taha," ütles Evenepoel. "Eriline on siin võita teist aastat järjest ja sedapuhku maailmameistrisärgis."

Viimati võidutses valitsev maailmameister Liege – Bastogne – Liege'i ühepäevasõidu 1987. aastal, kui sellega sai hakkama Moreno Argentin.

Naiste võistlusel pani oma paremuse maksma Demi Vollering (SD Worx), kellest sai teine naine ajaloos, kes võitnud ühel aastal kõik kolm Ardenne'i klassikut. Hollandlanna edestas finišispurdiga itaallannat Elisa Longo Borghinit (Trek-Segafredo). Järgmisest grupist sprintis end kolmandaks Marlen Reusser (SD Worx; +0.22), kes sõitis väga pikalt jooksikute hulgas.

"See on imeline. Ma ei suuda seda uskuda. Ma olen nii tänulik oma tiimikaaslastele," ütles Vollering võistluse järel. "Mul on hea meel, et Elisa tahtis minuga ees koos töötada ja lõpukilomeetritel käis meil tõeline kassi-hiire mäng. Ma tahtsin tõesti väga võita, sest mul oli võimalus pälvida esikoht kolmel Ardenne'i klassikul järjest. Sellist võimalust ei ole iga päev."

Esimesena võitis kolm Ardenne'i klassikut järjest 2017. aastal Anna van der Breggen.