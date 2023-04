Tattar võitis kindlalt aasta esimese suurturniiri

Tattar lõpetas võidu tulemusega 27 alla par'i, edestades teise koha saanud Ohn Scogginsit 14 viskega.

"Alates sellest, kui MM-il esikoha sain, seadsin sihiks veel ühe suurturniiri võidu. See võistluspaik on nii ilus ja ma väga tahtsin siin võita. Eelmisel aastal libises mul siin võit käest. Tegin nüüd siin ühe enda parima turniiri," ütles Tattar võiduintervjuus. "Tahan lihtsalt kõikidele öelda: järgige enda unistusi, sest siis võib imelisi asju juhtuda. Minuga juhtus. Järgige enda südant, olge kartmatud ja julged ja siis juhtub imelisi asju."

Enda tänavusest kuuest võistlusest on Tattar võitnud neli.

Kristin Tattar only carded ONE bogey for the entire tournament, winning by 14 strokes! pic.twitter.com/FlBAeyu7x2 — Disc Golf Pro Tour (@DiscGolfProTour) April 23, 2023

Champions Cup Champ! This is Kristin Tattar's 4th win of the season. That's 4 more than she had at this point in the season last year! pic.twitter.com/11lHxNy5W6 — Disc Golf Pro Tour (@DiscGolfProTour) April 23, 2023