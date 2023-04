Lõiv võitles südilt, kuid pidi siiski leppima kolmanda kohaga

Võistluse võitis austraallanna Rebecca Henderson (Primaflor Mondraker Genuins Racing Team) ajaga 1:18.11. Teise koha teenis britt Annie Last (Lapierre Mavic Unity; +0.47). Lõiv kaotas võitjale ühe minuti ja 20 sekundiga ning finišeeris kolmandal positsioonil, vahendab ejl.ee.

"Sõit tuli väga raskelt," tõdes Lõiv finiši järel. "Esimesed poolteist ringi õnnestus kahe esimese naisega koos sõita, kuid seejärel tekitasid meesjuuniorid natukene segadust, kelle tõttu tuli viie- kuni kaheksasekundiline vahe meie vahele. Teise ringi pikal laskumisel õnnestus neil veel suurem vahe sisse saada, kuid valdav osa sõidust olid nad siiski nägemise ulatuses, mispärast üritasin neile üksinda järele saada."

"Kolmandal ja neljandal ringil sõitsin oma sõitu, üritades kogu aeg neid eest uuesti kätte saada. Natuke läksin alt söömise ja joomisega, sest ma ei saanud teeninduspunktid pudelit kätte. Kuuma ilmaga maksis see kätte," jätkas Lõiv. "Teeninduspunkt oli tagasipöördega kurvi peal ja kohe pärast seda tuli hüpe ehk minu meelest üks kõige halvemini planeeritud tehniline punkt. Viimasele ringile minnes uskusin veel, et mul õnnestub teine koht kinni püüda, sest vahe muutus väikemaks. Hetkeks tundus, et tal ongi jaks otsas, aga laskumisega suutis ta jälle eest ära saada ja lõpuks pidin leppima kolmanda kohaga."

Eliitmeeste seas võidutses hispaanlane David Domingo Campos Motos (Orbea Factory Team).