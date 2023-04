Hea vahetuse teinud Kivikas tõi Ilvesele Jüriöö jooksu võidu

Viieliikmeliste võistkondade seekordne, õhtul kell üheksa stardi saanud teateorienteerumise maastik hõlmas Narva Vanalinna, Narva linnust ja seda ümbritsevaid parke, bastione ja promenaadi. Favoriitidest tulid Saue Tammed ja Martin Vilismäe liidritena, aga näiteks Peko ja Ilvese esinduskoosseisud olid juba maas nelja minuti jagu.

"Kes orienteerub paremini, aga võib-olla nii kiiresti ei jookse, peab lootma sellele, et võib-olla kiiremad teevad vigu," ütles Saue Tammede esimest vahetust jooksnud Martin Vilismäe. "Aga kuna maastik oli pigem lihtne, selline linnamaastik, siis vigu ei tehtud eriti, ma arvan."

Tammed jätkasid liidrikohal kuni neljanda vahetuse lõpuni ja Teele Tšoba saatis Kiur Eerik Eensaare ankruetapile minutilise eduga järgnevate ees.

Viimane vahetus pööras aga kõik ümber. Kenny Kivikas tegi Ilvese eest väga tugeva etapi, Tammed langesid koguni kolmandaks ja Kristo Einmann tõstis Peko teisele kohale. Nii saigi Ilvese esinduskoosseis, kus esimesel neljal etapil Emil Eensaar, Hannula-Katrin Pandis, Kaarel Hendrik Zernant ja Eveli Saue võitjana Narvas triumfeerida.

"Eks me mängisime taktikaliselt õiget mängu ja viimases vahetuses oli mul täpselt paras kaotus ehk sain motiveeritult rajale minna ja anda endast parim," sõnas Kivikas. Minu puhul tähendab see ikka traditsioonide hoidmist – kui mul on vanemad võitnud ja tõenäoliselt ka kõik vanavanemad, siis mina pean seda järge lihtsalt hoidma."

Kokku lõpetas seekordse Jüriöö jooksu 33 võistkonda.