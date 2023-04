Henn: lasime väravad täpselt nendest momentidest, milleks olime valmis

"Halb on see, et lasime väravad täpselt nendest momentidest, milleks olime valmis ja teadsime, et nad on ohtlikud nendes momentides. Ei suutnud neid takistada," kahetses Flora peatreener Jürgen Henn pärast matši intervjuus ERR-ile.

"Ise jäi mitmes momendis värava suunas otsustav liigutus tegemata. Väga head kohad jätsime kasutamata, hea söödu jätsime kasutamata, ei õnnestunud, ei läinud kohale ja nii edasi. Loomulikult Levadia kaitses tublist ja panid palju energiat."

"Esimese emotsiooni pealt ei mänginud me ka väga halba mängu," lisas Henn siiski. "Loomulikult olid mingid perioodid, kus oli õnnestumisi vähem - tekkis stress -, aga suures pildis ei mänginud me väga-väga halba mängu."

Floral on olnud probleeme traumadega. Nüüd on oodata ehk helgemat perioodi, vahetusest sekkus ka Konstantin Vassiljev, kes eelmisest kolmest kohtumisest puudus. "Kui mõtled mängijate valikut, kes hakkavad vigastusest tagasi tulema, siis tundub, et see läheb hetkel paremaks," nõustus Henn.