Karl Mell jõudis esimest korda poolpikal triatlonil kolme hulka

Karl Mell finišeeris Challenge Gran Canaria poolpikal triatlonil üldarvestuses kolmandal kohal tulemusega 4:11.27. Vanuseklassis M18-24 andis see teise koha.

Mell ujus 1900 meetrit ajaga 26 minutit ja 48 sekundit, sõitis 90 kilomeetrit rattaga ajaga 2:21.01 ning jooksis poolmaratoni tulemusega 1:19.21.

"Rattarada käis pidevalt üles ja alla (kokku 1300 tõusumeetrit) ja see tõmbas jalad kinni. Nagu teeks pidevalt 1-2-minutilisi intervalle," ütles Mell võistluse järel. "Jooksus ei saanud enam jalgu käima, aga hoidsin end samal kohal. Treeningud näitavad, et olen rohkemaks võimeline. Sain oma MM-i pääsme samuti kätte ning juba kuu pärast olen stardis Slovakkias, kus on mulle sobivam rajaprofiil."

Üldises paremusjärjestuses ja ühtlasi Melli vanusekassis pälvis esikoha sakslane Niklas Ludwig tulemusega 4:07.31.