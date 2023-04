Võiduta meeskondade heitluses jäi peale Tammeka

Laagri kunstmurustaadionil 135 pealtvaataja ees peetud kohtumises pääses Harju JK Laagri Rasmus Kallase 14. minuti omaväravast juhtima, aga Tammeka viigistas kõigest kolm minutit hiljem. 36. minutil asus Laagri Taaniel Usta väravast uuesti juhtima, kuid Tammeka leidis veel kiirema viigivärava, kui Eugenio Cristofo Bracelli kaks minutit hiljem mängu taas viigistas.

Teisel poolajal leidis väravalisa vaid Tammeka, kui asusid 66. minutil Patrick Genro Veelma väravast mängu juhtima. Tartu klubi säilitas eduseisu kuni mängu lõpuni ja avas 3:2 võiduga Premium liigas võiduarve.

Harju JK Laagri jätkab Premium liigas vaid ühe punktiga, olles kaotanud kõik peale ühe enda kaheksast liigamängust. Tammeka on pärast pühapäevast kohtumist viie punktiga eelviimasel kohal. Liigaliidrid on Tallinna FC Flora ja Tallinna FCI Levadia 18 punktiga, kuid pühapäeval kohtuvad need kaks klubi hooaja esimeses Tallinna derbis.