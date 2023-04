VIDEO | Davis alistas kauaoodatud poksilahingus Garcia maksalöögiga

61,8 kilogrammi juures peetud matšis oli Davis algusest teravam ning saatis Garcia matile juba teises raundis. Suurepärase tugevuse ning kiiruse tasakaaluga Davis lõpetas matši seitsmendas raundis, kui tabas Garciat vasaku käega makku. Garcia seisis veel mõned sekundid püsti, kuid langes siis põlvili ning ei suutnud pärast kümmet sekundit matši jätkata.

"Ma ei suutnud hingata," ütles Californiast pärit Garcia. "Oleksin tagasi püsti tõusnud, aga lihtsalt ei suutnud. Ta tabas mind täpse löögiga. Ei taha vabandusi tuua, ma lihtsalt ei suutnud taastuda. Ta tabas mind hea kehalöögiga, hiilis mu alla ja tabas hästi."

Davis on Garciast üle kümne sentimeetri lühem, millest tulenevalt lepiti matšieelselt kokku, et võitlejad kaaluvad end ka võitlushommikul. Lühem mees oli pühapäeval pigem kannatliku vastulööja rollis ning sai sellega väga edukalt hakkama. "Arvasin, et ta tõuseb püsti," sõnas Davis pärast matši. "Aga mulle meeldib vaimselt mängida. Kui ta mind põrandalt vaatas, vaatasin talle vastu ja ütlesin, et ta tõuseks. Aga ta raputas pead."

28-aastane Davis jätkab profikarjääris kaotuseta ning lisas pühapäeval karjääri 29. võidu, millest lausa 27 on tulnud nokaudiga. "Ma olen hetkel poksimise nägu, absoluutselt," lisas Davis, kes on varasemalt Floyd Mayweatheriga treeninud.