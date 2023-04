FOTOD | Koskori duubel tõi Transile kaotusseisust kolm punkti

Külalismeeskond Kalev läks Kalev-Fama staadionil veerandtuhande pealtvaataja ees Ramol Sillamaa 29. minuti väravast juhtima, aga kodumeeskond vastas teise poolaja keskel, kui Tristan Koskori 62. ja 66. minuti tabamused tõid Narvale 2:1 võidu.

Trans on kaheksa mänguga kogunud kuus punkti, millega ollakse tabelis kaheksandal kohal. Hooaega hästi alustanud Kalevil on kolmandana 13 silma, pühapäeval võivad neist edu korral mööduda nii Nõmme Kalju kui Pärnu Vaprus.