Stuttgardis kohtuvad teist aastat järjest finaalis Swiatek ja Sabalenka

Laupäeval esimesena toimunud poolfinaalis vajas maailma teine reket Arina Sabalenka venelanna Anastasia Potapova (WTA 24.) alistamiseks täpselt tundi, kui alistas ta 6:1, 6.2 ning pääses oma hooaja neljandasse finaali.

Iga Swiatek pidi veelgi vähem vaeva nägema: maailma esireket võitis kolmanda asetusega Ons Jabeuri vastu kohtumise avageimi, siis võttis tuneeslanna meditsiinilise pausi, üritas tugevalt seotud säärega veel kaks geimi mängida, ent andis siis loobumisvõidu.

"Üritasin väga edasi mängida, aga ma ei tea, mis juhtus," sõnas pisarais Jabeur. "Ootasin väga Igaga mängimist, nähes, et tribüünid on publikut täis. Mul on nii kahju."

Eelmise aasta finaalis alistas Swiatek Sabalenka finaalis 6:2, 6:2; sealjuures oli valgevenelanna veerandfinaalis üle Anett Kontaveidist.