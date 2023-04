Bayerni üllatuskaotus lõi Saksamaal tiitliheitluses taas kaardid sassi

Tund aega palli enam kui 70 protsenti hoidnud Bayern läks Sadio Mane peaga löödud värava järel 29. minutil juhtima, aga enda lohakus jättis tiitlikaitsja lõpuks punktita.

65. minutil ei suutnud Bayern oma karistusalas palli puhtaks lüüa ning väravavaht Yann Sommer tõrjus selle viigivärava löönud Ludovic Ajorque'i pea peale, kaheksa minutit hiljem jäi Josip Stanisic kahevõitluses kaotajaks ning Leandro Barreiro viis kodumeeskonna juhtima ja 79. minutil vormistas Mainzi 3:1 võidu Aaron Martini tugev löök värava tagumisse nurka.

Bayern on nüüd kõigis võistlussarjades oma viimasest kuuest mängust võitnud vaid ühe, 37 mänguga kolm kaotust saanud Julian Nagelsmanni asendama toodud Thomas Tuchel on nüüd kolm kaotust saanud seitsme matšiga. Liigatabelis on neil 29 mänguga koos 59 punkti, laupäeva õhtul Frankfurdiga mängiv Dortmund kaotab praegu kahe punktiga.

"Me ei tunne enam mingit energiat," sõnas Tuchel. "Selle meeskonnaga on juhtunud liiga palju ja kui asjad ei lähe sinu jaoks hästi, on keeruline tagasi tulla. On üliraske meeskonnavaimu arendada. Me ei ole piisavalt keskendunud; meil oli mäng kontrolli all, aga ei löönud teist väravat."