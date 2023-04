Inglismaa kapten peab MM-i vigastuse tõttu vahele jätma

26-aastane Williamson pidi Arsenali kolmapäevases 0:1 kaotusmängus Manchester Unitedi vastu väljakult lahkuma juba 12 minuti järel ning hilisemad uuringud tuvastasid poolkaitsja põlves ristatisideme rebendi.

"Kahjuks on unistus MM-ist ja Meistrite liigast minu jaoks läbi," kirjutas Williamson sotsiaalmeedias. "Tegin juhtunuga samal õhtul rahu ja hakkan läbima samme, mis aitavad mind nii lühikeses kui pikas perspektiivis. Oli lihtsalt minu aeg: alates oktoobrist pole möödunud päevagi, kui väljakule minnes pole minu kohal olnud füüsilisi või psühholoogilisi küsimärke. See on profisport," lisas inglanna.

Williamsoni vigastus on suureks löögiks nii augustis Euroopa meistrina MM-i alustava Inglismaa koondise kui Arsenali naiskonna jaoks: Arsenal on Meistrite liigas jõudnud poolfinaali ja võitleb koduses liigas koha eest esikolmikus, mis viiks naiskonna ka järgmisel hooajal eurosarja.

Lisaks Williamsonile on Arsenali mängijatest ACL-vigastusega väljas aga ka Vivianne Miedema ning Beth Mead.