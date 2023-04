Pereturniiril üllatuskaotuse saanud Djokovic jääb Madridi Mastersist eemale

Serbia Open nime kandev ATP 250 kategooria turniir toimub tavaliselt Belgradis, ent viidi selleks aastaks üle Bosnia ja Hertsegoviinasse Banja Lukasse, sest turniiri korraldav Djokovici perekond apelleerib ATP 500 litsentsile.

Kahekordsest võitjast maailma esireket pidi reedel aga veerandfinaalis tunnistama 32-aastase kaasmaalase Dušan Lajovici 6:4, 7:6 (6) paremust. Sealjuures päästis Lajovic 16 murdepallist 15, ühtlasi teise seti kiires lõppmängus kolm settpalli.

"See on minu karjääri kõige tähtsam võit," kinnitas Lajovic matši järel. "Tunded on segased, sest mängisin Nolega, kes on mu hea sõber ja ka meie riigi kangelane. Ma ei uskunud, et mul õnnestub kunagi teda võita, aga nii läks. Mängisin väga head tennist."

"Ma ei tundnud end väljakul hästi, mu jalgade töö oli aeglane. Eksisin paljudel löökidel raskelt," sõnas Djokovic, kes lisas, et loodab enne Prantsusmaa lahtiseid liival ikkagi heasse vormi jõuda.

Seda raskendab aga fakt, et ülejärgmisel nädalal algava Madridi Masters-sarja turniiri korraldajad teatasid laupäeval, et Djokovic peab turniiri vahele jätma. Lisaks maailma esireketile ei näe Madridis mängimas ka turniiri viiekordset võitjat Rafael Nadali.