Olümpia korraldusõigust soovivad rootslased said positiivse signaali

Uuringufirma Kantar Public küsitles perioodil 4.-12. aprill kokku 3300 inimest ja nende andmetel seitse inimest kümnest toetab nendel tingimustel suurvõistluse võõrustamist.

Stockholm ja suusakeskus Are taotlesid taliolümpiamängude korraldamist ka 2026. aastal, aga siis eelistati Milano ja Cortina d'Ampezzo kandidatuuri. 2030. aastaks nähakse rootslastel aga palju paremat võimalust.

"See on naljakas, et toetus on nii tugev," sõnas Rootsi olümpiakomitee president Hans von Uthmann. "Töötame nüüd teostatavusuuringu edasi, et tagada kulutõhusa, jätkusuutliku ja demokraatliku olümpia läbiviimine."

Vastav uuring peaks valmima tänavu 1. juuliks ja 2030. aasta olümpialinn peaks selguma järgmisel aastal. Lisaks Stockholmile on huvi tundnud ka näiteks Salt Lake City, aga ameeriklaste esimene eelistus oleks 2034. aasta olümpia.

Rootsi on viimasel ajal tõsiselt tööd teinud selle nimel, et olümpiamängud taas riiki tuua. Kuna tegemist on tuntud talispordimaaga, siis saaksid rakendust olemasolevad rajatised ning rennialad suunataks Läti kelgutamiskeskusesse Siguldasse.

Stockholm võõrustas 1912. aastal suveolümpiamänge, aga taliolümpiamänge polegi Rootsi pinnal kunagi peetud.